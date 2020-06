Música interpretada por cantores católicos homenageia Papa Francisco

Em homenagem ao Dia do Papa, 29 de junho, será lançado o single “Francisco do Amor”. A música é uma composição de Carlos Renê Belo, que contou com a interpretação dos cantores Thiago Tomé, Eliana Ribeiro, Camila Holanda e padre Omar. A canção aborda a figura do Santo Padre que transmite paz e confiança ao mundo.

O internauta já pode se antecipar e ser o primeiro a ouvir incluindo a faixa em sua biblioteca musical com o link da pré-save. Já estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Music e Tidal. Com esse endereço eletrônico, será possível ouvir a música a partir do momento em que estiver oficialmente no ar. Clique aqui!

A Gravadora Canção Nova produziu um clipe especial para essa canção. As imagens dos cantores foram gravadas em diferentes cidades do Sudeste e Nordeste do Brasil. Thiago Tomé gravou em Cachoeira Paulista (SP), Eliana Ribeiro em São José dos Campos (SP); já Padre Omar gravou no Rio de Janeiro (RJ) e Camila Holanda em João Pessoa (PB).

No dia 27 de junho, o Papa Francisco celebrou 28 anos de sua ordenação episcopal. Realizada na Catedral de Buenos Aires, a cerimônia foi presidida pelo então arcebispo da capital argentina, Cardeal Antonio Quarracino, Arcebispo da capital argentina.

Jorge Mario Bergoglio foi nomeado bispo auxiliar por São João Paulo II e a notícia foi divulgada em 20 de maio de 1992. Cinco anos depois, foi nomeado, também por João Paulo II, coadjutor da Arquidiocese, torna-se em seguida arcebispo, cargo que ocupou até ser eleito Papa em 2013.

Para o Papa, “episcopado” é o nome de um serviço, não de uma honra, porque ao bispo compete mais servir do que dominar, segundo o mandamento do Mestre: «Quem for o maior entre vós, seja como o menor. E aquele que mandar, como o que serve».

‘Francisco do Amor’ conta com parcerias

O lançamento do single e do clipe conta com a parceria da página Papa Francisco – Amigos e Amigas e também da Aleteia.

A página na rede social é administrada por um grupo de jovens leigos católicos que se sentiu inspirado a dedicar uma página no Facebook a Papa Francisco assim que ele foi eleito. Em pouco tempo, o endereço eletrônico se tornou uma das mais numerosas comunidades da rede em homenagem ao Santo Padre. A Aleteia é parceira da página “Papa Francisco – Amigos e Amigas” .

Papa Francisco – Amigos e Amigas” é reconhecida como a maior do mundo dedicada ao Santo Padre no Facebook e tem como finalidade divulgar as mensagens e iniciativas do Papa e compartilhar vídeos, imagens e links para ajudar os leitores a seguirem com grande entusiasmo o caminho de Jesus, construindo juntos a “cultura do encontro”, que nada mais é do que a vivência prática do Evangelho no dia a dia.

Francisco do Amor

Mesmo de longe,

Eu te sinto aqui bem perto

Santo Padre,

És o pastor do mundo inteiro.

A tua prece toca o nosso coração,

Aos pobres e esquecidos

Tu pedes proteção.

Levas ao mundo Jesus Cristo

Por todas as nações.

Tu és Pedro, o servo do Senhor,

O pescador de corações.

Francisco do amor,

Francisco, abraço de Pai.

Dai-nos tua bênção

Ensina ao mundo a paz (2 vezes)

Mesmo de longe,

Eu te sinto aqui bem perto

Santo Padre,

És o pastor do mundo inteiro.