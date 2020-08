Música, lembranças e histórias emocionantes farão parte da live solidária do Padre Reginaldo Manzotti

Em homenagem aos pais, a live irá relembrar momentos especiais entre pais e filhos.

Aprender a jogar futebol, empinar a primeira pipa, ir ao parque aos finais de semana, aprender a se barbear ou até mesmo ir pescar são algumas das lembranças que marcam o relacionamento de pais e filhos. E é essa memória afetiva que o Padre Reginaldo Manzotti quer resgatar na live especial que está preparando em homenagem aos pais. A transmissão acontece nesta sexta-feira, às 19h, no seu canal do YouTube.

Apresentando as músicas do seu novo DVD, ‘Tempo de Inovar’, a live contará com muita descontração, brincadeiras e momentos especiais entre pais e filhos, lembrando os churrascos dos finais de semana ou o tradicional futebol de domingo à tarde. Histórias inspiradoras e testemunhos emocionantes também fazem parte da programação. O sacerdote tem pedido para que os fiéis de todo o Brasil enviem em suas redes sociais, histórias, relatos e fotos com seus pais ou avós. As fotos com a #livediadospais serão mostradas durante a live, ao vivo.

Seguindo a tradição, a live será solidária. O objetivo é arrecadar alimentos para famílias e instituições que estão em situações de vulnerabilidade devido a pandemia do Covid-19. Em sua última live, Padre Manzotti arrecadou 122 toneladas de alimentos em apenas 4 horas, correspondendo a 500 quilos de alimentos por minuto.

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti ao completar 25 anos de sacerdócio, decidiu se reinventar e inovar mais uma vez em prol da evangelização.

Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem quase 7 milhões de seguidores no Facebook, mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, 650 mil seguidores no Twitter e mais de 100 mil em seu canal Vevo. Seu portal, www.padrereginaldomanzotti.org.br, que recebe mais de 1 milhão de acessos mês.

Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, o padre apresenta programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em mais de 1680 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai.