Especial de Natal com Padre Reginaldo Manzotti

Com a chegada do final do ano, em meio à pandemia do COVID-19, as famílias estão ansiosas para enfeitar a casa e, principalmente, pela chegada do tempo mágico do Natal. Por isso, o Padre Reginaldo Manzotti vai fazer um especial de Natal com o tema: “Nasce uma esperança”, no sábado, dia 19 de dezembro, a partir das 18 horas. A transmissão será pela TV Evangelizar, Rádios Evangelizar e pelo canal oficial do Padre no Youtube: www.youtube.com/PadreManzotti.

Padre Manzotti promete momentos emocionantes com um repertório especial de Natal e, claro, com a entronização do Menino Jesus e sua bênção. “ Neste ano tão sofrido, mais uma vez, Jesus nasce! Aprendemos grandes lições nesse tempo de pandemia. Começamos a ver a vida diferente, um dia de cada vez. E, vamos ser sinceros! A pandemia acendeu um alerta sobre nossas limitações e nossas fragilidades humanas. Não poderemos abraçar, nosso sorriso será escondido pela máscara, mas podemos dizer às pessoas que estão perto como elas são importantes para nós. Não tenhamos medo de renascer, de voltar à essência da nossa humanidade. Aproveitemos o Natal para tentar recuperar dentro de nós o que temos de melhor e deixemos brilhar em nossas vidas a luz divina do Menino Deus, que vem trazer a verdadeira paz e nos unir no amor”, compartilha o sacerdote.

Essa é a quinta apresentação on-line do Padre Manzotti. Desde o início da pandemia, o sacerdote acumula milhões de visualizações em seu canal do YouTube. Além disso, arrecadou mais de 250 toneladas de alimentos durante as transmissões, com uma média de 500 quilos de alimentos arrecadados por minuto.

Carina Basso/Asimp