Neste fim de semana, Canção Nova sedia Encontro Nacional “Mães que oram pelos filhos”

No fim de semana que antecede o Dia das Mães, de 29 de abril a 1º de maio de 2022, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), sedia o VIII Encontro Nacional do Movimento “Mães que oram pelos filhos”, que volta a ser realizado com público. O tema central é: “Convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1,15).

O encontro começa na sexta-feira (29/04), com o Terço pelos filhos, às 17h50, no Santuário do Pai das Misericórdias, onde o arcebispo do Rio de Janeiro (RJ), Cardeal Dom Orani João Tempesta, presidirá a missa, às 20h.

A programação continua no sábado (30/04) e domingo (01/05), no Centro de Evangelização, com cânticos, orações e palestras, tendo a participação da Coordenadora do Movimento, Ângela Abdo, e do Diretor Espiritual, padre Hadeleon Santana, da Arquidiocese de Vitória (ES).

Também participam os missionários da Canção Nova: padres Adriano Zandoná, Wagner Ferreira e Donizete Ferreira; a cantora Sallete Ferreira e a apresentadora do Programa Sorrindo Pra Vida, Ana Paula Guimarães, que estará num Talk Show com padre Vicente Neto, da Comunidade Bethânia, no sábado, às 14h20.

“O Movimento Mães que Oram pelos Filhos é um dos que mais crescem no Brasil e é sempre muito bom receber as mães aqui, na Canção Nova. Afinal, qual mãe que não reza por seus filhos e filhas!”, destaca Paula Guimarães.

São esperadas cerca de 20 mil pessoas nesses dias, sendo a maioria delas mães.

O bispo da Diocese de Lorena (SP), Dom Wladimir Lopes, preside a missa no sábado, às 16h, e o bispo da Diocese de Bauru (SP), Dom Rubens Sevilha, preside a missa de encerramento, no domingo, às 15h.

Programação completa:

