Neste mês, Santuário do Pai das Misericórdias celebra a Exaltação da Santa Cruz e a Pietà

Na próxima semana, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), celebra as festas litúrgicas da Exaltação da Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores (Pietà), que fazem parte do calendário oficial do Santuário do Pai das Misericórdias.

Na terça-feira (14/09), a Festa da Exaltação da Santa Cruz será celebrada, com missas às 7h, 12h e 18h30 e, na quarta-feira (15/09), a Festa de Nossa Senhora das Dores, conhecida como Mãe da Misericórdia, com missas nesses mesmos horários, e também a missa na intenção dos sócios do Clube da Evangelização, às 20h. As missas serão presididas pelos padres da Canção Nova, Wagner Ferreira, Evandro Lima, Marcio Prado, Halan de Melo e Edmilson Lopes, no Santuário.

Além dessas duas festas, compõem o calendário oficial do Santuário do Pai das Misericórdias, a Solenidade da Santíssima Trindade (data móvel) e a Festa da Dedicação do Santuário, dia 5 de dezembro.

Asimp/Canção Nova