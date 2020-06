No dia do Sagrado Coração de Jesus, Papa destaca a misericórdia divina

No dia em que a Igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus, Francisco destacou, no Twitter, a misericórdia divina e convidou os fiéis a se aproximarem de Jesus

“O Senhor olha sempre para nós com misericórdia”. Assim o Papa Francisco iniciou a sua mensagem, no Twitter, por ocasião da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, celebrada pela Igreja Católica nesta sexta-feira, 19. A data móvel é festejada sempre na segunda sexta-feira após a festa de Corpus Christi.

No Twitter do Santo Padre, a mensagem continua: “Não tenhamos medo de nos aproximarmos d’Ele! Tem um coração misericordioso! Se lhe mostrarmos as nossas feridas interiores, os nossos pecados, Ele perdoar-nos-á sempre. É misericórdia pura! Vamos ao encontro de Jesus!#SagradoCoraçãodeJesus”.

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem a sua origem na Sagrada Escritura em dois acontecimentos: o gesto de São João, ao encostar a sua cabeça em Jesus durante a Última Ceia (cf. Jo 13,23); e na cruz, quando o soldado abriu o lado de Jesus com uma lança (cf. Jo 19,34). No primeiro, é possível destacar o consolo pela dor da véspera da morte; no outro, o sofrimento causado pelos pecados da humanidade.

Após um apelo de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, em 1675, a devoção tornou-se ainda mais popular e alcançou o status de solenidade: “Eis este coração que tanto tem amado os homens…não recebo da maior parte senão ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios, indiferenças… Eis que te peço que a primeira sexta-feira depois da oitava do Santíssimo Sacramento (Corpo de Deus) seja dedicada a uma festa especial para honrar o meu coração, comungando, neste dia, e dando-lhe a devida reparação por meio de um ato de desagravo, para reparar as indignidades que recebeu durante o tempo em que esteve exposto sobre os altares”.

Canção Nova