Padre Reginaldo Manzotti celebra benção em carros em Curitiba

No dia de São Cristóvão, 25 de julho, a ação acontecerá em formato drive thru das 9h às 18h

Para celebrar o Dia de São Cristóvão, Santo padroeiro dos motoristas e viajantes, a Obra Evangelizar e o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas irão realizar a tradicional bênção dos carros neste sábado, dia 25 de julho, dias 9h às 18h, na Praça Senador Correia, em frente à Associação Evangelizar, no Centro de Curitiba (PR).

“Durante as ações especiais do drive thru, onde distribuímos a Comunhão Eucarística, vi a gratidão de estarmos realizando esse tipo de ação, trazendo a Igreja para seus filhos de uma forma segura. Então, com as Igrejas fechadas para celebrações mais uma vez, acredito que essa bênção especial irá reconfortar o coração de cada fiel, principalmente daqueles que dependem do seu veículo para garantir o seu sustento e de sua família”, comenta Padre Manzotti, pároco reitor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, no centro de Curitiba.

O sacerdote explica que a orientação é para que todos permaneçam durante a bênção, com as janelas fechadas. Além disso, todos os envolvidos seguirão as recomendações sanitárias, utilizando álcool em gel, luvas e máscaras.

São Cristóvão

São Cristóvão carregou nos ombros uma criança para fazer a travessia de um rio. O menino pesava muito, quase insuportável. Em meio as águas, correu sérios riscos de não suportar e se afogar. Quando chegou ao outro lado do rio, reclamou: “Você me causou perigo e quase me levou à morte. Porque pesa tanto? ”. E o menino o respondeu: “Tranquiliza-te; sou o Cristo a quem serves. Transportastes o rei da terra, o criador do mundo”. Por isso, recebeu o nome Cristóvão, que significa “carregador de Cristo”, e ficou conhecido como o protetor de viajantes.