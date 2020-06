Padre Reginaldo Manzotti faz Live Solidária Junina nesta sexta-feira, 19 de junho

A pandemia reformulou as tradicionais comemorações, como Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Agora, chegou a vez dos festejos juninos acontecerem de uma forma diferente. Pensando nisso, Padre Reginaldo Manzotti fará uma live junina para celebrar a tradicional festa de Santo Antônio, São João e São Pedro. O ‘Arraiá do Seu Vigário’ acontece nesta sexta-feira, 19 de junho, a partir das 19h.

Além das participações especiais, o sacerdote promete muita diversão, músicas saudosistas e comidas típicas. Para participar, coloca a hashtag #ArraiaManzotti na sua foto caracterizado, comidas que não podem faltar, cordéis típicos e vídeos com declarações de amor verdadeiro.

A Live, como já é tradição, será solidária com arrecadação de alimentos para atender as famílias e instituições que mais precisam neste momento. Além do Youtube, a Live também será transmitida pela TV Evangelizar, Rádios Evangelizar e emissoras de rádio parceiras.

Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti ao completar 25 anos de sacerdócio, decidiu se reinventar e inovar mais uma vez em prol da evangelização.

Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem quase 7 milhões de seguidores no Facebook, mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, 650 mil seguidores no Twitter e mais de 100 mil em seu canal Vevo. Seu portal, www.padrereginaldomanzotti.org.br, que recebe mais de 1 milhão de acessos mês.

Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, o padre apresenta programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em mais de 1680 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

Carina Basso/Asimp