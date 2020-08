Padre Reginaldo Manzotti lança o single “Invade minh’alma”

Após surpreender com seu quinto DVD, Padre Reginaldo Manzotti lança nesta terça-feira, 25 de agosto, o single “Invade Minh’alma”, em todas as plataformas digitais. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/InvadeMinhAlma .

Em meio a pandemia, repleto de momentos difíceis e com tantas dúvidas, o sacerdote traz uma mensagem de fé e esperança: “Invade minh'alma me ama e me acalma. E sonda o meu ser me cura e me salva...”.

“Cada vez mais somos chamados a ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus. E quanto mais o conhecemos mais nos apaixonamos por ele. Essa música é uma entrega a Deus. Um ‘abandonar-se’ em seus braços na certeza de que o coração de Cristo se move de amor por nós”, disse Padre Reginaldo Manzotti.

Recentemente, Padre Manzotti apresentou em seu canal oficial da VEVO os clipes de “Tempo de Inovar”, o quinto DVD da discografia do sacerdote que arrasta multidões. Gravado na Live Curitiba, em Curitiba (PR), em 2019, com a presença de mais de cinco mil pessoas, o DVD contou com três convidados especiais: DJ Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial (na faixa “Vou para o alvo”), Naiara Azevedo, uma das potências do sertanejo feminino (em “Hora de Amar”), e Gustavo Mioto, um dos cantores mais ouvidos do Brasil (na canção “A felicidade mora aqui”). Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/TempoDeInovar . Assista a todos os clipes no canal oficial de Padre Manzotti: youtube.com/Padremanzottivevo