Padre Reginaldo Manzotti lança série sobre o Cerco de Jericó

Padre Reginaldo Manzotti já nos orientou em muitos combates e batalhas espirituais e agora no ano de 2020 temos muitas “muralhas” para derrubar com a pandemia e a crise financeira. Pensando nessas inúmeras dificuldades, Padre Reginaldo Manzotti preparou uma série especial para te ajudar a vencer os obstáculos do cotidiano.

Com sete episódios, a série ‘As muralhas vão cair – Cerco de Jericó’ será exibida a partir do dia 28 de setembro em rede aberta da TV Evangelizar com transmissão digital para 1.372 cidades do País, transmissão via satélite para todo território nacional, pelas Rádios Evangelizar AM e FM e também pelas plataformas digitais.

“Todos sabemos que é cada vez maior o número de pessoas que se sentem isoladas, deslocadas, cercadas de muros e paredes por todos os lados. Vivem em uma espécie de bolha de isolamento, como se não pertencessem a nada nem a ninguém, acostumados, por exemplo, a substituir diálogos íntimos e significativos com entes próximos por um mero dispositivo tecnológico. Não é à toa que vejo inúmeras famílias se esfacelando por causa disso. Agora, responda com sinceridade: é assim que você quer continuar sua caminhada neste mundo? ” diz Padre Reginaldo Manzotti no livro “As Muralhas Vão Cair”.

Durante os episódios, o sacerdote nos convida a refletir sobre cada capítulo do seu vigésimo livro, “As muralhas vão cair” e nos ensina como aplicar isso no dia a dia. Padre Manzotti nos explica de onde tirar forças para quebrar alicerces e derrubar todas as muralhas que nos impedem de ser feliz e também a como nos reerguer: “Em nossas pequenas ou grandes vitórias, nas quais vemos as muralhas sucumbirem, não podemos esquecer a etapa de reconstrução, com os desafios de uma “nova vida” que ela acarreta e, portanto, um “novo mundo”.

A série promete mudar sua forma de encarar o cotidiano e de fortalecer sua relação com Deus para assim, vencer todas as muralhas que nos separam de uma vida verdadeiramente plena.

Para acompanhar os sete episódios e não perder nenhum detalhe, adquiria o livro “ As Muralhas Vão Cair” disponível em todas as livrarias e e-commerces do Brasil.

Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti ao completar 25 anos de sacerdócio, decidiu se reinventar e inovar mais uma vez em prol da evangelização.

Considerado um fenômeno editorial, o Padre Reginaldo Manzotti já vendeu mais de 5,7 milhões de exemplares. Lança no primeiro trimestre de 2020 seu 20º livro pela Editora Petra.

Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem quase 7 milhões de seguidores no Facebook, mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, 650 mil seguidores no Twitter e mais de 100 mil em seu canal Vevo. Seu portal, www.padrereginaldomanzotti.org.br, que recebe mais de 1 milhão de acessos mês.

Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, o padre apresenta programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em mais de 1680 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

Carina Basso/Asimp