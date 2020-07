Padre Reginaldo Manzotti prepara live solidária em homenagem aos Pais

A live irá arrecadar alimentos para instituições e famílias mais vulneráveis à pandemia

O Dia dos Pais está chegando e mais uma vez, milhares de famílias não poderão celebrar a data juntos devido a pandemia do Covid-19. Pensando nisso, Padre Reginaldo Manzotti está preparando uma live especial para todos os pais e avôs que não estarão próximos de seus filhos e netos, no dia 7 de agosto, a partir das 19h. A transmissão será no seu canal do YouTube.

Além de muita música, o sacerdote promete uma live repleta de histórias emocionantes, orações, participações especial e claro, participação do público. Repetindo o sucesso da ação realizada para o Dia das Mães, Padre Manzotti pede para que todos compartilhem fotos com seus pais e avôs utilizando a #Livediadospais. As fotos serão mostradas durante a live, ao vivo.

Como já é tradição, a live será solidária e irá arrecadar alimentos para atender famílias e instituições que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia. Na live junina ‘Arraiá do Seu Vigário’, Padre Manzotti arrecadou 122 toneladas de alimentos em apenas 4 horas, correspondendo a 500 quilos de alimentos por minuto.

Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti ao completar 25 anos de sacerdócio, decidiu se reinventar e inovar mais uma vez em prol da evangelização.

Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem quase 7 milhões de seguidores no Facebook, mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, 650 mil seguidores no Twitter e mais de 100 mil em seu canal Vevo. Seu portal, www.padrereginaldomanzotti.org.br, que recebe mais de 1 milhão de acessos mês.

Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, o padre apresenta programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em mais de 1680 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

Carina Basso/Asimp