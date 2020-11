Padre Reginaldo Manzotti se emociona com depoimento de menina de 10 anos

Mostrando muita maturidade precoce e um discernimento que poucos têm, Maria ainda disse que acompanha o Padre todos os dias e o admira muito

No último sábado, dia 7 novembro, Padre Reginaldo Manzotti se emocionou com depoimento de uma menina de apenas 10 anos, em seu programa “Experiência de Deus”.

Maria de Natal (RN) conversou ao vivo com o Padre Reginaldo e primeiramente pediu orações pela sua avó que tem problemas na coluna. Mas aos poucos contou sua história de vida. Sua mãe abandonou os 4 filhos, pois é usuária de drogas e se prostitui na Itália.

Por isso, Maria e uma irmã moram com a avó e o irmão mais velho foi morar com a mãe na Itália e passa muitas necessidades.

Padre Manzotti ficou muito emocionado com a história tão forte de uma menina de apenas 10 anos de idade. “Fiquei sem chão” disse o sacerdote.

E mostrando muita maturidade precoce e um discernimento que poucos têm, Maria ainda disse que acompanha o Padre todos os dias e o admira muito. Chegou até a cantar sua música favorita “ A felicidade mora aqui”, que o Padre Manzotti gravou com Gustavo Mioto em seu quinto DVD “Tempo de Inovar”.

Muito emocionado com a história, Padre Reginaldo colocou em oração Maria e sua família e enviou para ela um kit especial com seus livros infantis e um Terço de Jesus das Santas Chagas.

Assista o vídeo do Padre Reginaldo Manzotti sobre o depoimento: https://www.instagram.com/tv/CHYqM6vpc0X/?utm_source=ig_web_copy_link

Sobre o Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti ao completar 25 anos de sacerdócio, decidiu se reinventar e inovar mais uma vez em prol da evangelização.

Considerado um fenômeno editorial, o Padre Reginaldo Manzotti já vendeu mais de 5,7 milhões de exemplares. Lança no primeiro trimestre de 2020 seu 20º livro pela Editora Petra.

Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem quase 7 milhões de seguidores no Facebook, mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, 650 mil seguidores no Twitter e mais de 100 mil em seu canal Vevo. Seu portal, www.padrereginaldomanzotti.org.br, que recebe mais de 1 milhão de acessos mês.

Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, o padre apresenta programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em mais de 1680 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

www.padrereginaldomanzotti.org.br