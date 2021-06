Padres Adriano Zandoná, Rafael Solano e Sérgio Farias conduzem Acampamento de Oração “Curados para Amar”

Evento começa na sexta-feira (18/06) e terá ainda participação da missionária Dijanira Silva

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza neste fim de semana (18 a 20 de junho) o Acampamento de Oração “Curados para Amar”. O missionário da Canção Nova, e apresentador do programa “Pra ser feliz”, na TV Canção Nova, padre Adriano Zandoná, fará pregações e presidirá missas.

Os convidados, padre Rafael Solano, pós-doutor em Teologia Moral, especialista em Bioética, e assessor de Bioética do Regional Sul II da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e Sérgio Roberto Farias, o padre “Serginho”, da diocese de Campo Limpo (SP), juntamente com a missionária Dijanira Silva, farão um bate-papo sobre o tema: “A influência da Cura interior na vida do Cristão”, no sábado (19/06) às 14h.

A missa de encerramento, no domingo às 15h, será presidida pelo padre Rafael Solano. Todo evento será transmitido pelo Sistema Canção Nova de comunicação, e as missas no Santuário do Pai das Misericórdias poderão ter a presença de fiéis, de forma reduzida, a fim de garantir o distanciamento social.

Programação completa: https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-curados-para-amar-9/

Asimp/Canção Nova