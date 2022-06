Papa nomeia padre de Londrina como bispo de Cornélio Procópio

Padre Marcos José dos Santos será o primeiro bispo nascido na Arquidiocese de Londrina. A ordenação está marcada para 13 de agosto, na Catedral Metropolitana

O Papa Francisco acolheu, nesta quarta-feira, 22 de junho, o pedido de renúncia apresentado por dom Manoel João Francisco ao governo pastoral da diocese de Cornélio Procópio, no Paraná. E nomeou como novo bispo diocesano o padre Marcos José dos Santos, atualmente pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Centenário do Sul (PR). Padre Marcos José será o primeiro bispo nascido na Arquidiocese de Londrina. A ordenação está marcada para 13 de agosto, na Catedral Metropolitana. Ele será o quinto bispo da diocese de Cornélio Procópio.

Padre Marcos José dos Santos

Nascido em 2 de março de 1974, em Lupionópolis (PR), padre Marcos José cursou Filosofia no Instituto Filosófico de Apucarana (1993-1995) e Teologia no Instituto Teológico Paulo VI, de Londrina (1996-1999). Tem mestrado em espiritualidade (2005) pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

A ordenação presbiteral foi no dia 12 de fevereiro de 2000, na paróquia Cristo Rei, em sua cidade natal. Foi incardinado na arquidiocese de Londrina.

Em seus primeiros anos de padre, foi animador vocacional diocesano (2000-2003); vigário paroquial na Paróquia Sagrados Corações, em Londrina (2001); e reitor do Seminário Propedêutico São José, de Londrina (2002-2003 e 2007).

Também atuou como diretor espiritual, no Seminário Teológico Paulo VI, em Londrina (2006); coordenador da Ação Evangelizadora (2008-2013); pároco na Paróquia São João Paulo II, em Londrina (2014-2016); e vigário-geral da arquidiocese, de 2015 a 2017.

Nos últimos anos, foi pároco na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Centenário do Sul (2017-2022). Em 2018, foi coordenador do 14⁰ Intereclesial das Cebs, sediado em Londrina. Desde 2006, foi assessor diocesano do Movimento dos Adoradores da Eucaristia (2006-2022). Também foi membro do Conselho dos Presbíteros por dois períodos (2008 a 2013 e de 2015 a 2022); e do Colégio dos Consultores (2015-2022).

Padre Marcos José dos Santos escolheu por lema episcopal “Eu vos escolhi” (Jo 15,16).