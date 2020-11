Para os cristãos, o futuro é a esperança, destaca Papa

Em mensagem de vídeo, Francisco inaugurou o Festival italiano da Doutrina Social: “A esperança é a virtude de um coração que não se fecha”

Teve início ontem, 26, a X Edição italiana da Doutrina Social, sobre o tema “Memória do futuro”. Até o dia 29, participam do evento empresários e profissionais do âmbito da cooperação, da economia e da cultura. A abertura foi feita pelo Papa Francisco, através de uma videomensagem em que exorta a “frequentar o futuro”, a ter o olhar e o coração “orientados escatologicamente”.

“Para nós, cristãos, o futuro tem um nome e este nome é “esperança”. A esperança é a virtude de um coração que não se fecha na escuridão, não para no passado, não sobrevive presente, mas sabe ver o amanhã. Para nós, cristãos, que significa o amanhã? É a vida redimida, a alegria do dom do encontro com o amor trinitário. Neste sentido, ser Igreja significa ter o olhar e o coração criativos e orientados escatologicamente, sem ceder à tentação da nostalgia, que é, a todos os efeitos, uma verdadeira “patologia espiritual”, afirmou o Pontífice.

Viver a memória do futuro

O Santo Padre convida a colher a mais autêntica “dinâmica dos cristãos”, que “não é reter nostalgicamente o passado, mas ter acesso à memória eterna do Pai, e isto é possível vivendo uma vida de caridade”. Portanto, “não a nostalgia que bloqueia a criatividade e nos torna pessoas rígidas e ideológicas também no âmbito social, político e eclesial”. Mas a memória “intrinsecamente relacionada ao amor e à experiência, que se torna uma das dimensões mais profundas da pessoa humana”. Francisco evoca então o sentido do Festival deste ano:

“Viver a memória do futuro significa empenhar-se a fazer de modo que a Igreja, o grande povo de Deus (LG, 6), possa constituir na terra o início e o broto do reino de Deus. Viver como fiéis imersos na sociedade, manifestando a vida de Deus que recebemos como dom no Batismo, para que se possa fazer memória agora daquela vida futura na qual estaremos juntos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta atitude nos ajuda a superar a tentação da utopia, de reduzir o anúncio do Evangelho no simples horizonte sociológico ou de nos comprometer no marketing das várias teorias econômicas ou facções políticas. No mundo, é preciso estar com a força e a criatividade da vida de Deus em nós: assim, saberemos fascinar o coração e o olhar das pessoas ao Evangelho de Jesus, ajudaremos a fazer fecundar projetos de nova economia inclusiva e de política capaz de amor.”

O programa do Festival prevê inúmeros eventos, entre os quais seminários e conferências, que poderão ser seguidos no site www.dottrinasociale.it ao vivo.

Vatican News