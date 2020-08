Partilhar para crescer, pede Papa em novo vídeo para Dia do Migrante

Dia do Migrante e Refugiado será celebrado em 27 de setembro e conta com vídeos de preparação mensais do Papa Francisco

A edição de número 106 do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado (DMMR) será celebrada no domingo, 27 de setembro de 2020. Com o tema “Forçados, como Jesus Cristo, a fugir“, o Papa Francisco, através de uma mensagem – divulgada ainda em maio – e com vídeos mensais, tem convidado a conhecer mais profundamente a realidade das pessoas deslocadas internamente. Neste mês de agosto, o Pontífice enaltece o subtema “Partilhar para crescer”. E juntos, sem deixar ninguém de fora.

O depoimento de Eric Estrada Buenaño, de 38 anos e natural de Táchira, no município de Táriba, na Venezuela, que hoje mora em Caracas, ajuda a entender como a partilha torna as pessoas mais humanas, levando a acreditar mais em Deus. Ele conta que precisou se deslocar pela “escassez de água potável e de gás para uso doméstico, e pela insegurança”, já que, por ser um estado fronteiriço, enfrentava “muitos problemas de guerrilha, delinquência, criminalidade organizada, extorsão e sequestros”.

Em cada mês, um novo vídeo do Papa Francisco e outros materiais em formato multimídia aprofundam um dos subtemas apresentados na Mensagem do Pontífice. Os subtemas anteriores foram: conhecer para compreender, publicado em 15 de maio; aproximar-se para servir, de 18 de junho; e escutar para reconciliar-se, divulgado em 23 de julho. Todo material pode ser baixado gratuitamente do site da Seção Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano.

Até o próximo dia 27 de setembro, a Seção Migrantes e Refugiados também recebe testemunhos escritos ou em formato multimídia, fotografias das Igrejas locais e de outros atores católicos que apresentem o compromisso comum no cuidado pastoral das pessoas deslocadas internamente. O material pode ser enviado para o e-mail: media@migrants-refugees.va

Forçados, como Jesus Cristo, a fugir

A Igreja tem celebrado o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado desde 1914. É sempre uma ocasião para demonstrar a preocupação pela diversidade de pessoas vulneráveis que se deslocam; para rezar por elas, visto que enfrentam muitos desafios; e para aumentar a sensibilização e relação a oportunidades proporcionadas pelas migrações.

Neste ano, será no dia 27 de setembro. O Papa Francisco escolheu como título da sua mensagem anual “Forçados, como Jesus Cristo, a fugir” para enaltecer o cuidado pastoral das pessoas deslocadas internamente.

“Deus não queria que os recursos do nosso planeta beneficiassem apenas alguns. Não, o Senhor não queria isso! Devemos aprender a compartilhar para crescermos juntos, sem deixar ninguém de fora.”

Canção Nova/com Vatican News