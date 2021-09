Paz pessoal e paz social

O ser humano deseja paz. No fundo de nossas buscas queremos paz e tranquilidade. Podemos ter mais trabalho, mais dinheiro, mais sucesso, mas tudo isso tem que estar acompanhado com preenchimento da alma. A alma precisa da minha atenção.

A paz pessoal também precisa estar acompanhada com a paz social. Ninguém vive somente para si mesmo. Somos seres de relação. O relacionamento com os outros nos constrói e, ali, juntos, encontramos sentido pra vida e vamos melhorando a sociedade. A espiritualidade sempre tem a perspectiva da transformação pessoal e social.

Se o relacionamento com os outros é fundamental, então precisamos construir o relacionamento através do respeito, do diálogo, do debate de ideias, da acolhida da diferença, mantendo uma perspectiva sempre aberta de aprendizagem e de evolução mútua.

A paz verdadeira é a paz do respeito, da tolerância, da fraternidade, do amor pelo ser humano e pela vida, independente de religião, de partido, de opções pessoais, ou de qualquer outra diferença.

Todos querem paz, mas a paz se faz junto. Cada um com sua busca pessoal, que conecta com o transcendente, com Deus, mas sintoniza profundamente com todos os outros seres humanos, no respeito mútuo, na mútua ajuda e no desejo de evolução para o melhor.

Encontre a sua paz interior. Ela refletirá na paz social!

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br