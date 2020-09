Pela oração encontramos as soluções para cada crise

Há muitas décadas, Deus começou, numa iniciativa sem precedentes, a conceder uma graça extraordinária para os seus filhos: as aparições da Virgem Maria. Nas mensagens deixadas pela Serva do Senhor, pela nossa Mãe do Céu, há sempre a mesma tônica: a oração.

Em La Salete, em Lourdes, Fátima e em suas aparições em Medjugorje, a Virgem Maria insiste em convocar os filhos da Igreja à oração. Por outro lado, o Espírito Santo tem levantado na Igreja pós-conciliar movimentos e líderes que ensinam e orientam os cristãos a vivenciar diversas formas de oração.

Tudo isso tem acontecido no seio da Igreja como uma reação do próprio Deus, diante da urgente necessidade gerada pela degradação espiritual, moral e social que o mundo hodierno tem experimentado.

Estamos na era da crise

A vida de muitos cristãos, casais, jovens e de muitas famílias têm se esfarelado diante das tentações e pecados que o estilo de vida atual tem oferecido para o ser humano.

A palavra que mais se ouve e se lê no cotidiano é: crise. Seja na área financeira, familiar, profissional, afetiva, acadêmica, espiritual, social, política etc.

Estamos na era da crise! A vida é bombardeada diariamente com crises. E o interessante é que existem aqueles que se julgam estabilizados, enquanto uma das crises lhes corrói uma área da vida, sem que sequer consigam enxergar a tempo de evitar o desmoronamento.

A necessidade de orar

Sem dúvida, estamos num tempo em que o povo da Igreja, por meio de seus filhos e de você precisa aprender a orar, a mergulhar no coração de Deus, onde estão todas as soluções para cada crise.

O sonho de Deus é que todos os Seus filhos sejam verdadeiramente orantes.

Pela oração, você aprende a relacionar-se com Deus, a conhecer o coração d’Ele. Pela oração, você experimenta, verdadeiramente, a presença dulcíssima, revigorante e consoladora do Senhor, especialmente quando se sente desfalecido, desencorajado, derrotado, carente, solitário, magoado, ressentido, medroso, inseguro, irritado, confuso.

O remédio para a crise

A oração é mais do que falar com Deus. Muito mais que isso! A oração é um encontro, uma experiência pessoal entre um ferido e um Médico, um filho e um Pai, um aprendiz e um Mestre, um amigo e o Amigo, onde cada um fala, ouve e responde ao outro.

Pela oração, alcançamos o primeiro e fundamental remédio para a “doença das crises”, que está fechando o cerco ao homem moderno: o Deus único, que é Amor e Misericórdia, e é o Amigo Todo-Poderoso.

Ulisses Silva Henrique - Missionário da Comunidade Canção Nova