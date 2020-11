Peregrinos retomam caminhadas até Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina

O Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, vai receber mais um grupo de peregrinos, desta vez em ação de graças pela recuperação dos doentes vítimas de Covid-19. A peregrinação do grupo Caminhada da Fé, de Cambé, será no próximo domingo (22). Cerca de 50 fieis sairão do pátio da paróquia Santo Antônio, a igreja matriz e Cambé, por volta das 5h e percorrerão cerca de 13km, com previsão de chegada às 8h30 para a participação na missa das 9h.

“Todos os peregrinos são sempre muito bem vindos. Ainda mais porque integramos o Roteiro Oficial de Turismo Religioso do Estado do Paraná e somos referência como santuário, aqui no Norte do Paraná, mas, no estado inteiro e também no interior de São Paulo. Os braços de Nossa Senhora Aparecida estarão sempre abertos para as nossas orações”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do santuário. O grupo tem 70 integrantes fixos no total e já está recebendo pedidos de pessoas de fora que querem participar das atividades.

Surgido em novembro de 2019, o Caminhada da Fé costuma caminhar pelas estradas rurais de Cambé rezando o terço todo fim de semana. Com a pandemia, deu uma parada. E está retomando as atividades aos poucos. “Éramos um grupo de amigos que nos reunimos para fazer caminhadas juntos. E fomos crescendo, sempre rezando o terço nas caminhadas”, explica Aparecido Donizeti de Souza, conhecido como Cido Lamparina, coordenador do grupo ao lado da esposa, Lúcia Helena de Souza.

Fábio Luporini/Asimp