Precisamos de uma vacina para o coração, pede o Papa Francisco

Neste primeiro dia do ano, no Vaticano, o Papa conduziu a oração Mariana do Angelus, mas não presidiu a missa de Ano Novo, da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. No entanto, foi lida a homilia do Santo Padre que diz que precisamos de vacina para o coração, que é o cuidado, das pessoas e das coisas.

Lízia Costa e Thulio Fonseca/Canção Nova