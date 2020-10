Primeiro Revolution Congress acontece na Canção Nova

Programação voltada ao público jovem terá “talk show”, encenação, música e momentos de espiritualidade

Os jovens que participam anualmente, no mês de janeiro, do Acampamento Revolução Jesus são convidados a acompanhar pelo Sistema Canção Nova de Comunicação o primeiro Revolution Congress, que acontecerá neste sábado (24/10) e domingo (25/10) na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), sem público devido às medidas para conter a propagação da Covid-19.

Com o tema: “Elevados”, o encontro aprofundará mais a temática do Acampamento realizado no início do ano: “Eleve a Revolução Jesus”.

“Entendemos que a experiência pessoal e concreta que fazemos com Cristo nos ELEVA, traz sentido à nossa existência, pois fomos criados para aquilo que é ‘do alto’, que é Eterno”, explica o missionário da Comunidade Canção Nova, Tiago Marcon.

Os conteúdos serão abordados de diferentes formas: em palestras, talk show, dinâmicas, encenação, dança, música, noite oracional, sendo o ápice do evento as missas, no sábado, às 16h, e no domingo, às 15h, no Santuário do Pai das Misericórdias.

As celebrações eucarísticas são o único momento aberto do Revolution Congress para a participação presencial dos jovens, limitada a 40% da capacidade do templo.

Programação completa: https://eventos.cancaonova.com/edicao/worship-conference/

Asimp/Canção Nova