Quanto mais sou de Maria, mais sou de Jesus!

Neste dia 24 de maio, celebramos Nossa Senhora Auxiliadora, aquela que auxilia os cristãos. O grande apóstolo da juventude, Dom Bosco, adotou esta invocação para sua Congregação Salesiana. Ele viveu numa época de luta entre o poder civil e o poder eclesiástico, e pode ser agraciado pelos cuidados da Mãe.

A fundação de sua família religiosa, que difunde pelo mundo o amor a Nossa Senhora Auxiliadora, deu-se no auge do ódio, político e religioso, que culminou na queda de Roma e destruição do poder temporal da Igreja. Nossa Senhora foi colocada à frente da obra educacional de Dom Bosco para defendê-la em todas as dificuldades.

Dom Bosco ensinou aos membros da família Salesiana o amor a Maria, invocando-a com o título de AUXILIADORA. Pode-se afirmar que a invocação com o título de Auxiliadora teve um impulso enorme com Dom Bosco. Ficou tão conhecido o amor do Santo pela Virgem Auxiliadora, a ponto de Ela ser conhecida também como a “Virgem de Dom Bosco”.

Por isso, como membro da Família de Dom Bosco, ouso dizer que quanto mais sou de Maria, sempre serei mais de JESUS. Maria é a cheia de graça, ou seja, do próprio Filho de Deus. Jesus tem o sangue de Maria. Por isso, quanto mais eu assumo que sou de Maria, mais me certifico que também sou de Jesus.

Por muitas vezes, preguei falando assim: somos católicos, apostólicos romanos, marianos, carismáticos e praticantes. Sim, somos MARIANOS e precisamos assumir isso diante de todos, pois somos filhos de Maria, e quanto mais buscamos essa filiação, mais nos tornamos de JESUS. Maria é aquela que nos aponta o Cristo.

Foi inspirado em Maria, aquela que foi cheia do Espírito Santo, que me veio a frase: “quanto mais sou do Espírito, mais a Luz me conduz, ou seja, como Maria é seta que aponta o Cristo, quanto mais sou de Maria e do Espírito Santo, mais estarei no caminho certo, com foco em Jesus.

A Virgem Maria tem uma ligação estreita com o Divino Espírito Santo. Ela concebeu Jesus por obra Dele; é Santa e Imaculada por Sua obra; esteve com os Apóstolos no dia de Pentecostes; e se tornou Mãe da Igreja e Mãe de cada homem e mulher que Jesus resgatou com Seu sangue.

Portanto, é muito importante que aquele que é batizado no Espírito Santo tenha um conhecimento profundo daquilo que a Igreja ensina sobre a Mãe de Deus, e tenha intimidade com ela.

“A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo; pelo contrário, até ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem (…) deriva dos superabundantes méritos de Cristo, estriba-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e Redentor. Mas, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma variegada cooperação que participa de uma única fonte” (Lumen Gentium, 62).

Por tudo isso, sempre vamos proclamar: “Quanto mais sou de Maria, mais sou de Jesus; quanto mais sou do Espirito, mais a luz me conduz!”