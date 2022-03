Quaresma, tempo de caridade

A verdadeira caridade é a união do amor divino com o amor humano

Há amor em você e esse amor se chama caridade, mas o inimigo tem a capacidade de estragar todo esse amor e acabar caricaturando o que há de mais lindo em você. Isso é uma profanação!Hoje, a caridade perdeu seu verdadeiro significado e passou a ser sinônimo de esmola, de doar coisas, muitas vezes, sem compromisso.

Tanto assim que muitos pobres dizem por aí: “Não quero saber de caridade! Se quiser me dar alguma coisa, dê-me, mas não quero saber de caridade”. Por quê? Porque a palavra caridade se tornou uma caricatura. No entanto, a palavra “caridade” vem de “cáritas” e esta vem de caris, que deu origem à palavra carisma.A verdadeira caridade é a união do amor divino com o amor humano. Deus nos deu amor. No começo da criação, esse amor era puro como a nascente de água que sai da serra.

O amor humano era amor de Deus. Depois, veio o pecado original e envenenou a fonte; assim, o amor misturou-se ao egoísmo, à sensualidade, sexualidade, ganância e cobiça.Jesus deu ao amor o nome de caridade, pois esse veio do poder do Espírito Santo; é um dom, um presente.

O amor é o próprio Espírito Santo amando e misturando em nós o amor divino com o amor humano. Isso é caridade!O Senhor quer nos batizar nesse amor, para que, daqui para a frente, a nossa sensibilidade tire de dentro de nós o amor verdadeiro e o coloque para fora. Um amor que é doação, serviço e entrega; amor que, muitas vezes, é sacrifício, doação, é esquecer-se de si, perder por causa dos outros, amor que é perdão, desculpa, suporte e doação.