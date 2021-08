Quer batizar seu filho no dia de Nossa Senhora Aparecida? Ligue para o Santuário!

Em comemoração ao Ano Jubilar, em que o Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina, celebra o Jubileu de Platina (70 anos como paróquia) e o Jubileu de Prata (25 como santuário), serão abertas dez vagas para que crianças sejam batizadas no Dia da Padroeira, celebrado em 12 de outubro. A proposta é poder marcar a data com o batismo, um sacramento de iniciação, numa data importante para famílias devotas da Mãe Aparecida.

“Queremos realizar dez batizados aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro deste ano, pois, celebraremos nosso Jubileu e esse momento é muito importante para nós”, ressalta o padre Rodolfo Trilstz. Ele destaca que essa será uma exceção, já que não é costume do santuário realizar batizados no Dia da Festa da Padroeira, por conta de toda a correria que a organização exige. Entretanto, para celebrar a data jubilar, decidiu-se por abrir essa exceção. Portanto, serão batizadas dez crianças cujos pais ou padrinhos se inscreverem.

A seleção das crianças batizadas obedecerá a critérios técnicos. Em primeiro lugar, por ordem de inscrição (as inscrições deverão ser feitas na secretaria do santuário). Em seguida, a equipe da Pastoral Familiar analisará a documentação necessária para o batismo. À medida que estiver tudo correto, as vagas serão preenchidas. Os pais e padrinhos que realizarem a inscrição em número maior que o de vagas ficarão em uma lista de espera e serão convocados caso haja algum imprevisto ou não seja possível realizar o batizado da criança que foi inscrita anteriormente.

“Nós queremos atender a todos com todo o carinho e cuidado necessários. Infelizmente, temos um limite de capacidade, mas, faremos o que for possível e estiver ao nosso alcance para acolher essas crianças na Casa da Mãe Padroeira”, ressalta Renata Volpe, coordenadora da Pastoral Familiar. De acordo com ela, o batizado será realizado no dia 12 de outubro, com, no máximo, dez crianças, às 12h, no Espaço Mariano, que fica ao lado do Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

Inscrições para o batismo: (43) 3329-1039.

Fabio Luporini/Asimp