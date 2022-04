"Fortes na Fé": TV Aparecida exibe musical inédito na Sexta-feira da Paixão

A programação especial da Sexta-feira Santa (15/4) na TV Aparecida terá a exibição do especial "Fortes na Fé Musical", às 16h30, uma produção inédita com os Missionários Redentoristas apresentando canções temáticas em torno da espiritualidade desta data.

Com direção de Adriana Reis, o musical "Fortes na Fé" segue uma sequência de outras edições já exibidas. Nesta nova montagem, a ideia principal é mostrar a comunidade vivenciando a Semana Santa e renovando sua fé. Por isso, a produção trouxe alguns elementos comuns desse período, em um cenário montado no auditório da TV Aparecida.

Participaram do projeto os seguintes Missionários Redentoristas: Padre Camilo Júnior, Irmão Alan Patrick Zuccherato, Fráter Iorlando Rodrigues Fernandes, Padre José Anchieta Tavares, Padre José Roberto Luciano, Padre José Luís Queimado, Padre José Ulysses da Silva, Padre Roberto Aparecido de Lima, Padre Sandro Duda e Padre Ronoaldo Pelaquin.

O musical terá momentos como o Descendimento da Cruz e a Procissão do Encontro de Nossa Senhora das Dores com o Senhor dos Passos. Além da presença dos Missionários Redentoristas, o espetáculo também contará com a participação especial de Junior Campos e Elaine Guimarães, cantores do Santuário Nacional.

Algumas músicas interpretadas pelos religiosos no musical são "Tudo por causa de um grande amor", "Eu canto louvando a Maria", "Prova de amor maior não há", "Alma de Cristo" e "Vitória tu reinarás".

Vera Jardim/Asimp