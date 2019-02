"Terço dos Homens” se reúne na Canção Nova

Neste Kairós, Dom Gil, bispo de Juiz de Fora (MG), preside missa, às 15h, no Santuário do Pai das Misericórdias

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (Av. João Paulo II, s/n, Alto da Bela Vista - SP) recebe neste domingo (17), o Kairós – Terço dos Homens, com o tema: “Transformando nosso pensar e agir”. O propósito deste encontro é reunir os membros dos grupos do “Terço dos Homens”, presente em todo o país.

Dom Gil Antônio Moreira, bispo de Juiz de Fora (MG) estará presente e preside a missa de encerramento, às 15h, no Santuário do Pai das Misericórdias.

Antes, os fiéis poderão participar dos momentos de orações, palestras e Adoração ao Santíssimo com padre Vandemir Meister, Assessor Nacional do Movimento; diácono Melquisedec Ferreira da Rocha, da Arquidiocese Rio de Janeiro (RJ); e os missionários da Canção Nova Flávio Pinheiro e Sandro Arquejada.

Toda programação é aberta ao público e tem início às 8h, no Rincão do Meu Senhor. São esperados aos menos 5 mil visitantes neste dia.

Terço dos Homens

O Terço dos Homens teve início com Frei Peregrino, em 1936, na então Vila da Providência, hoje cidade de Itabi, em Sergipe. Dentro do “Movimento de Schoenstatt”, o Terço dos Homens partiu da iniciativa de um pequeno grupo de homens, que rezavam o terço na rua, enquanto suas esposas participavam das reuniões. Atualmente, os grupos estão presentes em todo o país, transformando vidas, tanto no “Movimento da Mãe Rainha” quanto em outras iniciativas.

