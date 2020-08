Realiza-se entre os dias 16 e 22 de agosto a Semana da Vida Religiosa Consagrada no Brasil; Francisco envia carta aos religiosos brasileiros

Por ocasião da Semana da Vida Religiosa Consagrada que se realiza entre os dias 16 e 22 de agosto e que visa promover e renovar a missão deles na terra de Santa Cruz, o Papa Francisco enviou uma carta a todos os religiosos e religiosas do Brasil.

O Santo Padre inicia a missiva saudando os consagrados e consagradas do país e exprimindo a sua alegria em se unir em espírito às orações e iniciativas promovidas pela Conferência dos Religiosos do Brasil por ocasião da Semana da Vida Religiosa Consagrada.

Francisco em seguida recorda “que a caminhada vocacional tem sua origem na experiência de saber-se amado por Deus: a própria vida já é fruto de uma chamada de Deus; nos chamou à vida porque nos ama e tudo predispôs para que cada um de nós fosse único acompanhando-nos ao longo das estradas poeirentas da nossa vida e, sabendo da nossa pungente nostalgia de amor e felicidade, chama-nos à alegria, que se encontra somente no dom de si aos outros” (cf. Mensagem para o 55º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 22/2/2018).

O Santo Padre, falando dos desafios impostos pela sociedade atual, que vive numa mudança de época, salienta que “é preciso estar vigilantes, a fim de se evitar a tentação de ter um olhar mundano, que nos impede de ver a graça de Deus como protagonista da vida e nos leva a sair à procura de qualquer substituto” (cf. Homilia no 24º Dia Mundial da Vida Consagrada, 1/2/2020). O melhor antídoto contra a tentação – continua Francisco -, é dar prioridade à oração em meio a todas as nossas atividades, certos de que a pessoa que mantém o olhar fixo em Jesus aprende a viver para servir, pois experimenta aquilo que disse o profeta Isaías: “És precioso a meus olhos… Eu te amo” (43,4).

Então, para buscar uma maior promoção e renovação da vida e missão dos consagrados no Brasil, nasce o convite do Papa a “novamente fazer aquela pergunta que tinha proposta na Carta Apostólica aos Consagrados, em 2014: “Jesus é verdadeiramente o primeiro e o único amor, como nos propusemos quando professamos os nossos votos?” Só em caso afirmativo, – sublinha Francisco – “poderemos como é nosso dever – amar verdadeira e misericordiosamente cada pessoa que encontramos no nosso caminho, porque teremos aprendido dele o que é o amor e como amar: saberemos amar, porque teremos o seu próprio coração”.

Francisco encerra o sua carta aos consagrados e consagradas do Brasil desejando confirmar tais propósitos e pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que essa Semana da Vida Religiosa Consagrada seja muito fecunda, e envia a todos a Bênção Apostólica, pedindo que, por favor, não deixem de rezar por ele. A carta que tem a data de 5 de agosto de 2020 foi publicada no site da CRB Nacional, Conferência dos Religiosos do Brasil.

Canção Nova/Vatican News