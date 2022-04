Reportagem da TV Aparecida destaca a tradicional festa de São Benedito

A história de um dos santos mais populares do Brasil, São Benedito, será contada no "Arquivo A" desta quinta-feira (21/4), às 22h. Com reportagem de Ícaro Malta, o programa da TV Aparecida vai relatar a origem do santo italiano, seus primeiros milagres e mostrar a devoção nas cidades do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo.

A produção levantou curiosidades em torno da fé popular e as expressões culturais que tradicionalmente saúdam o santo cozinheiro no dia 18 de abril, como as congadas, dança que carrega elementos culturais africanos e da Igreja Católica trazida para o Brasil pelos portugueses.

A centenária festa em homenagem a São Benedito, na cidade de Aparecida, também será destaque na reportagem. E ainda a tradição dos devotos de celebrarem o dia de São Benedito com muita comida, música e festa.

São Benedito nasceu na Sicília, extremo sul da Itália, por volta de 1525. Ele era filho de pessoas escravizadas vindas da Etiópia. O franciscano era de origem humilde e fez da simplicidade o seu maior exemplo de evangelização.

Para falar sobre São Benedito, a reportagem do "Arquivo A" entrevistou os historiadores Felício Murad e Marcos Antônio dos Santos Troglio, o padre Thiago Henrique Guimarães, que é Vigário Paroquial, Regina Aparecida dos Santos e Júnior Mascarini, que são a Rainha e Rei da Festa de São Benedito em Aparecida, além de membros de diversas Irmandades de São Benedito e congadeiros de diversas cidades do Vale do Paraíba.

