Reportagem da TV Aparecida mostra diferentes técnicas para ler e entender a Bíblia

Há 50 anos, a Igreja no Brasil celebra em setembro o Mês da Bíblia, período dedicado a reforçar entre os católicos o hábito de ler e estudar a Palavra de Deus. Por isso, o “Arquivo A”, que vai ao ar nesta quinta-feira (23/9), às 22h, vai falar sobre as Sagradas Escrituras.

A reportagem da TV Aparecida irá mostrar como entender a origem e a montagem desse livro, que com mais de cinco bilhões de cópias vendidas é o mais lido da história da humanidade. E ainda fazer entender como a evolução do processo de impressão dessa importante publicação fez com que ele chegasse a mais pessoas.

O programa também exibe o trabalho de catequese que ajuda a introduzir a cultura bíblica na vida das crianças e um projeto de seminaristas do Paraná que, por meio de um podcast, poderá ler a Bíblia inteira em apenas um ano. O repórter Guilherme Machado contará a história de uma fiel que voltou à escola para realizar o sonho de ler a Bíblia e o trabalho de grupos de estudos bíblicos que ajudam leigos a interpretarem de forma correta as Sagradas Escrituras.

Entrevistados:

Alguns dos entrevistados desta reportagem são religiosos e estudiosos do tema, entre eles, Padre José Ulysses da Silva, Missionário Redentorista e Diretor da Academia Marial de Aparecida; Padre Jânisson de Sá Santos (Assessor da Comissão para Animação Bíblico-Catequética da CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Iuri Nack Buss (Seminarista da Diocese de Ponta Grossa/PR), Gisele Canário (Profª. de Filosofia, Ensino Religioso e de Fundamentos Bíblicos da Missão), Maria Antônia Marques (Profª. do Instituto Teológico de São Paulo - Itesp - e Assessora do Centro Bíblico Verbo) e Dom Orlando Brandes (Arcebispo de Aparecida).