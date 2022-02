Retiro Nacional com Padre Reginaldo Manzotti completa uma década de sucesso

Com transmissão em rede nacional pela Rede Evangelizar de Comunicação e on-line YouTube do Padre Manzotti, o evento promete reavivar e aprofundar a fé dos fiéis

Há uma década, o Padre Reginaldo Manzotti fez o primeiro Retiro Evangelizar É Preciso, com a realização da Associação Evangelizar É Preciso. O evento foi criado para aprofundar os laços dos fiéis com a Palavra de Deus, como uma preparação para a Quaresma: o período mais importante para os cristãos. Pensando nisso, e no cenário que vivemos desde o início da pandemia, o tema para 2022 é “Das trevas para a luz” e o lema “A luz brilha na escuridão, e a escuridão não pode apagá-la” (Jo 1,5).

O conteúdo será dividido em seis palestras com pouco mais de uma hora cada, intercaladas por momentos de Missa, Adoração ao Santíssimo Sacramento e muita música com o Ministério Evangelizar. O encontro será transmitido pela TV Evangelizar, pelas Rádios Evangelizar e, on-line, pelo canal do Padre Reginaldo Manzotti no YouTube, e está previsto para começar no dia 19, das 13h30 às 21h10. Já no dia 20, o horário será das 9h às 17h.

Como o espaço residencial é um pouco diferente do que se costuma realizar retiros, é importante que os fiéis se preparem. Um ambiente tranquilo, sem interferências externas, uma Bíblia em mãos, caneta e caderno para anotações são itens essenciais. Para quem mora em cidades que ainda não contam com a TV ou as Rádios Evangelizar AM e FM, a alternativa fica por conta do YouTube. E aí uma conexão de internet boa também é necessária.

Veja como assistir ou ouvir o X Retiro Nacional pelo site exclusivo do evento https://mensagem.padrereginaldomanzotti.org.br/x-retiro-nacional.

Sobre o Retiro Nacional

Iniciado em 2012, o Retiro Nacional é realizado anualmente como uma forma de preparar os fiéis para a Quaresma. Com um tema de reflexão e evolução espiritual diferente a cada ano, ele cresceu aos poucos e passou a receber mais de 6 mil pessoas do Brasil, do Paraguai e de outros países em Curitiba (PR). Além disso, em 2018 o Retiro ganhou uma edição no exterior para levar a espiritualidade às comunidades brasileiras nos Estados Unidos. A última edição presencial foi em março de 2020. Em 2021 o evento foi transmitido pela Rede Evangelizar de Comunicação e pelo YouTube para manter a saúde e a segurança dos fiéis em meio a pandemia da Covid-19.

Sobre a Associação Evangelizar É Preciso

Fundada em 2005 pelo Padre Reginaldo Manzotti, a Associação Evangelizar É Preciso tem como missão “evangelizar por todos os meios” para ajudar cristãos a despertar seus interesses pela prática religiosa de forma autêntica, buscando sempre uma aprendizagem por meio da mensagem de Deus. Mantida por doações espontâneas de associados e associadas pelo Brasil e no exterior, a instituição não possui interesses políticos e fins lucrativos. Conta com o apoio da Arquidiocese de Curitiba e é abençoada por Nossa Senhora do Carmo, sua madrinha.

Alice Marina Lira Lima/Asimp