Santuário abre vagas da preparação para noivos e legitimação de casamento

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, abre nova turma do encontro de preparação para o matrimônio, voltado a noivos e a casais que necessitam realizar a legitimação do casamento. Desta vez, será nos dias 21, 22, 28 e 29 de agosto, totalmente virtual, por conta das restrições da pandemia do coronavírus, com inscrições a R$ 70 por casal e limitadas. Podem participar casais de qualquer cidade do Brasil.

“Depois do sucesso da preparação para pais e padrinhos, agora é a vez de prepararmos os noivos e os casais para legitimação. E, por conta dos protocolos de saúde, nossa equipe conseguiu se adaptar e ofertar uma preparação com todo cuidado e carinho, garantindo a participação dos inscritos, mesmo com tudo sendo feito de forma online”, ressalta Renata Volpe, coordenadora da Pastoral Familiar do Santuário. As inscrições podem ser feitas pela internet. Outras informações, pelo telefone da secretaria: (43) 3329-1039.

Prestes a completar 70 anos como paróquia, considerado a segunda de Londrina – atrás apenas da então Matriz, hoje Catedral –, e 25 como santuário, o local tem um histórico de se adaptar às novas realidades e tecnologias para atender as necessidades dos fieis. “Vamos comemorar o Ano Jubilar, que se inicia em outubro deste ano, com muita fé e gratidão por poder realizar atividades que vão ao encontro das orações e participação das pessoas”, ressalta Renata.

Datas da preparação:

21/08: 14h às 19h

22/08: 8h as 12h

28/08: 14h às 19h

29/08: 8h às 12h

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2gNUbHFm5lPIlVToNZYRxvU2w-2g_nb5U4VucWQH9TdfYnw/viewform

Fábio Luporini/Asimp