Santuário divulga programação de missas e celebrações na Semana Santa

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina, terá uma programação intensa na Semana Santa, período que antecede a Páscoa. Pela primeira vez com as celebrações liberadas para o público, além das transmissões online. A programação completa pode ser conferida a seguir e conta com missas, procissões, via sacra e teatro. “Esta é a essência da nossa fé, a Paixão, morte e ressurreição de Cristo. Por isso, para nós, é uma alegria poder celebrar esse momento”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

A liturgia da Igreja inicia a celebração da Semana Santa no Domingo de Ramos e termina no Domingo de Páscoa. “Esse é o grande momento, o mais esperado do ano litúrgico porque celebramos o mistério essencial da nossa fé”, reforça o sacerdote. De acordo com ele, cada uma das celebrações tem um significado específico e próprio, mas, ao mesmo tempo, todos conectados. “Aqui no Santuário, vamos viver esses momentos de maneira muito profunda, com muita fé e oração.” Toda a comunidade está convidada a participar.

Programação Semana Santa

10/04 – Domingo de Ramos, missa às 8h30 no Colégio Estadual Nilo Peçanha, seguida de procissão até o Santuário. Entrada do colégio pelo portão da R. Araguaia. (Nesse dia, não haverá missa das 7h nem das 11h, mas, estão mantidas as missas das 16h e 18h30).

12/04 – Santos Óleos, missa às 19h30 na Catedral de Londrina.

14/04 – Ceia do Senhor, missa às 20h, no Santuário (nesse dia, estão mantidas as missas das 7h e 12h10).

15/04 – Sexta-feira Santa, adoração, das 5h às 14h

15/04 – Sexta-feira Santa, Via Sacra e teatro, às 8h30.

15/04 – Sexta-feira Santa, celebração da Cruz, às 15h, seguida de procissão do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores.

16/04 – Sábado Santo, às 19h a Vigília da Páscoa inicia na praça.

17/04 – Domingo de Páscoa, com procissão do encontro às 8h30 e missa na sequência (nesse dia, não haverá missa das 7h nem das 11h. As missas da tarde – 16h e 18h30 – estão mantidas).

Fábio Luporini/Asimp