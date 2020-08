Santuário do Pai das Misericórdias reabre dia 16 de agosto com limite de 348 pessoas por celebração

Neste domingo (16/08/2020), o Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), será reaberto para as celebrações, com a presença limitada de fiéis, observando critérios e diretrizes sanitárias.

Depois de quase cinco meses com suas atividades apenas transmitidas pelos Meios de Comunicação, os fiéis poderão voltar a participar das missas às 7h, 9h30, 12h, 15h e 18h, no domingo, e durante os outros dias da semana, conforme os horários disponíveis no site: /santuario.cancaonova.com/missas/.

De acordo com a legislação municipal e estadual, a Canção Nova definiu o limite de 348 pessoas por celebração. O acesso será feito por ordem de chegada, por isso, recomenda-se estar no local com 30 minutos de antecedência. O Santuário disponibilizará álcool em gel na entrada dos fiéis, que deverão usar máscaras e manter o distanciamento durante a presença e locomoção no espaço sagrado.

Considerando que parte da estrutura de acolhimento de peregrinos na cidade ainda não está em pleno funcionamento, recomenda-se que as peregrinações de lugares mais distantes aguardem mais um tempo para visitar o Santuário com conforto e segurança.

Para mais informações acesse: (paidasmisericordias.com).

Ascom/Canção Nova