Santuário do Pai das Misericórdias suspende missas com a presença de fiéis 

O Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), suspendeu as missas diárias, celebrações, pregações e encontros com a presença de fiéis. A decisão foi tomada para prevenir riscos de disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), de acordo com as recomendações do Governo do Estado de Paulo, da Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) e da Diocese de Lorena (SP) para o enfrentamento da pandemia.

O Sistema Canção Nova transmitirá a missa das 7h e das 12h, juntamente com as redes sociais do Santuário – @santuariodopaidasmisericordias. As missas serão realizadas apenas com as equipes de celebração e técnica. Há previsão de novos horários de missas transmitidas, que serão informados em breve.

O templo ficará aberto apenas para visitação, sem permanência no local, da 8h às 18h. Será feita, periodicamente, a higienização do Santuário e disponibilizado álcool gel para os visitantes.

Ascom/Canção Nova