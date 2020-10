Santuário do Pai das Misericórdias tem programação especial no dia 12 de outubro

No dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), terá uma programação especial no Santuário do Pai das Misericórdias, para acolher os peregrinos que forem ao Santuário Nacional de Aparecida e quiserem aproveitar a proximidade entre os dois templos religiosos.

Haverá quatro missas nesse dia: às 7h, 12h e 15h30, transmitidas pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, e no final do dia às 18h, transmitida pelo Instagram: @santuáriodopaidasmisericórdias. No início da noite, às 20h, direto da Capela São João Paulo II, a missionária Sônia Venâncio conduzirá uma pregação sobre "O poder da intercessão de Nossa Senhora por meio do Santo Rosário", que será transmitida pelas redes sociais do Santuário do Pai das Misericórdia (facebook e instagram): @santuáriodopaidasmisericórdias.

Nas missas, a participação dos fiéis está limitada a 40% da capacidade do local. Durante todo o dia, os fiéis que vierem à Canção Nova poderão venerar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que este Santuário recebeu de presente do Santuário Nacional de Aparecida em 2015, por ocasião do Ano da Misericórdia.

Asimp/Canção Nova