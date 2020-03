Santuário do Pai das Misericórdias tem visitação suspensa

A partir de hoje (24/03), o Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), está fechado para visitação. A medida visa evitar a propagação do novo Coronavírus (Covid-19).

Do computador ou celular, os fiéis podem visitar o site do Santuário e deixar seus pedidos de oração e suas intenções para a missa - santuario.cancaonova.com/intencao-de-missa-e-pedido-de-oracao - e também acessar as redes sociais do Santuário - @santuariodopaidasmisericordias - para acompanhar as Celebrações.

A TV Canção Nova transmitirá as missas celebradas no Santuário do Pai das Misericórdias e em outras Frentes de Missão da Canção Nova, ambos locais sem a presença de público. Os horários são: diariamente às 7h e às 12h; segunda-feira às 15h30 e às 19h30; terça, quarta e sexta-feira às 20h; quinta-feira às 16hs e às 19h30; sábado às 15hs e domingo às 15h e às 18h.