Santuário do Pai das Misericórdias terá ordenação sacerdotal neste sábado (19/06)

Neste sábado, 19 de junho de 2021, às 10h, no Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista (SP), acontecerá a ordenação sacerdotal dos diáconos Ricardo Rodolfo e Leonardo Ribeiro, da Comunidade Canção Nova.

A cerimônia será presidida por Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, bispo da Diocese de Lorena (SP), com transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e participação presencial de fiéis reduzida.

As medidas sanitárias permanecem: aferição da temperatura na entrada, higienização das mãos e distanciamento social.

Natural de São José dos Campos (SP), Ricardo Rodolfo tem 39 anos, ingressou na Comunidade Canção Nova em 2009, e escolheu como lema sacerdotal: “A pessoa é o mais importante”, inspirado nos “Documentos” escritos pelo fundador, Monsenhor Jonas Abib.

Leonardo Ribeiro do Nascimento tem 40 anos, nasceu no Rio de Janeiro (RJ), ingressou na Comunidade Canção Nova em 2011, e escolheu o lema: “O Pai me ama porque dou a minha vida” (Jo 10,17).

Com essa ordenação, a Comunidade Canção Nova passa a contar com 60 sacerdotes.