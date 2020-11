Santuário Nossa Senhora Aparecida celebra Novena de Natal com orações e música

Muita fé, música e cultura. Estas serão as grandes novidades da já tradicional Novena de Natal celebrada pelos fieis do Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova de Londrina. Normalmente rezada nas casas das pessoas, em grupos, por conta da pandemia e da necessidade de evitar aglomerações, a programação será concentrada na igreja, com limite de participação de pessoas e seguindo os protocolos de saúde (uso obrigatório de máscaras, álcool em gel, distanciamento social, entre outros). Por isso, a organização preparou uma série de apresentações culturais ligadas às temáticas rezadas.

“Nós, do Santuário, abrimos as portas para a fé e para a cultura. Afinal, a música e todas as artes elevam nosso pensamento a Deus e nos ajudam a interiorizar a espiritualidade. Então, queremos acolher os grupos musicais e todos os fieis que desejarem celebrar a novena conosco. É algo inédito, novo e, com certeza, será muito bom”, avalia o padre Rodolfo Tristlz, pároco e reitor do santuário. A programação, que será de 15 a 23 de dezembro, sempre às 19h30, inclui grupos de música nordestina, de folia de reis, de repertório italiano, de coral e sertanejo. “Há uma variedade eclética muito grande e isso mostra a diversidade do nosso povo e da nossa fé.”

Com o tema “O povo que andava nas trevas viu uma grande luz (Isaías 9,1)”, a Novena de Natal também será transmitida pelos canais de comunicação do Santuário, seja pelo Facebook ou pelo Youtube. “Já percebemos que a internet potencializa a mensagem cristã e, como ocorreu na Festa da Padroeira, vamos nos unir em oração às pessoas que nos acompanharão virtualmente”, ressalta o pároco. O último dia da novena, no dia 23 de dezembro, terá encerramento do arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz.

Veja a programação, sempre às 19h30 com participação presencial e transmissão online:

-15/12: “O anjo Gabriel: Deus se comunica porque ama”, com o padre Rodolfo Trisltz, a Pastoral da Comunicação e a Pastoral da Liturgia.

-16/12: “Maria: a predileção de Deus pelos humildes”, com o padre Valdomiro Rodrigues da Silva, Equipes de Nossa Senhora e movimento Consagra-te.

-17/12: “José: confiança inabalável em Deus”, com o padre Moacir Gionco e o Terço dos Homens.

-18/12: “Isabel: Deus sempre nos surpreende”, com o padre Alexandre Filho, pastorais sociais e o Grupo Vozes de Maria (ritmo nordestino).

-19/12: “Pastores: Deus se manifesta no simples”, com o padre Paulo Rorato e os cantores Marcos Zanutto e Hyléa Ferraz (música italiana).

-20/12: “Magos do Oriente: é um rei que nasceu!”, com o Grupo Folia de Reis Mensageiros da Paz.

-21/12: “O coro dos anjos: o céu louva o nascimento de Jesus”, com o padre Rodrigo Favero Celeste e Coral Unicanto.

-22/12: “A criação acolhe o Salvador”, com o padre Emanuel José de Paula e Coral Unicanto.

-23/12: “Jesus: a luz que brilha sobre nós”, com o arcebispo Dom Geremias Steinmetz e o Grupo Vozes de Maria (sertanejo).