Santuário prepara agendamento para a Festa da Padroeira 2021

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina, que lançou a programação da Festa da Padroeira 2021, agora prepara agendamentos eletrônicos para a participação nas atividades. A ideia é organizar tudo para que não haja problemas ou dificuldades no dia 12 de outubro, quando centenas de pessoas devem passar pelo local durante todo o dia para participar das missas e rezar em homenagem à padroeira do Brasil. O agendamento será disponibilizado a partir do dia 20 de setembro.

No dia 12 de outubro haverá missas a partir das 5h até às 19h. Para todas elas será necessário o agendamento. A Festa da Padroeira, assim como aconteceu em 2020, terá restrições de público, com limite da capacidade, além de protocolos de saúde como álcool em gel, uso obrigatório de máscaras e aferição de temperatura, tudo conforme decretos municipais e estaduais de prevenção contra o coronavírus.

Além das atividades presenciais, todas as missas e celebrações no dia 12 serão transmitidas de forma online pelas redes sociais do santuário, tanto no Facebook quanto pelo Youtube. A expectativa é que, somando o público presencial com o virtual, mais de 120 mil pessoas participem e assistam às comemorações da padroeira do Brasil, aqui em Londrina. E, neste ano, haverá motivos especiais para celebração: o santuário inaugura o Ano Jubilar, que vai celebrar o Jubileu de Platina (70 anos como paróquia) e o Jubileu de Prata (25 anos como santuário).

Fábio Luporini/Asimp