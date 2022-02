TV Aparecida faz ampla cobertura da Romaria Nacional do Terço dos Homens  

A movimentação da XIV Romaria Nacional do Terço dos Homens, que começa nesta sexta-feira (18/2) e se estende até domingo (20/2), terá uma programação especial na TV Aparecida. Haverá transmissões de Missas, Terços e momentos oracionais, além da presença do Jornalismo da emissora nos bastidores desse grande evento de devoção mariana com a Central do Terço dos Homens. Padre Antonio Maria e Mariangela Zan são alguns nomes do elenco do canal que irão participar da programação especial, contando também com os Missionários Redentoristas, Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida, e Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo de Juiz de Fora (MG) e referencial da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) para o Terço dos Homens.

A peregrinação, que sai de diferentes pontos do Brasil rumo ao Santuário Nacional, é um dos maiores movimentos religiosos que ocorrem anualmente em Aparecida. Para se ter uma ideia, em 2020, a participação foi de cerca de 90 mil pessoas. Em 2021, por causa das medidas sanitárias impostas diante da pandemia da Covid 19, a romaria foi realizada como evento virtual.

Sobre a cobertura do evento, Irmão Alan Patrick Zuccherato, diretor de programação da TV Aparecida, ressalta:

“A programação do Terço dos Homens é pensada para valorizar os homens de fé que visitam a Casa da Mãe. E nós, da Rede Aparecida de Comunicação, vamos, juntos, organizando nossa grade para mostrar tudo, ao vivo, aos devotos que vêm ao Santuário motivados pela fé e que dão um testemunho através da oração do terço, com uma dimensão eclesial e de presença missionária na comunidade em que vivem. Sejam bem-vindos, homens do Terço de todo o Brasil! Salve Rainha! Aqueles que não estiverem em Aparecida, acompanhem a nossa programação".

Confira a programação da Romaria na TV Aparecida:

18/2 (sexta-feira)

18h: Central Terço dos Homens (ao vivo)

Boletim jornalístico sobre a programação e movimentação dos romeiros

18h15: Terço de Aparecida (Especial)

Padre Antonio Maria canta e reza com um grupo do Terço dos Homens de Cruzeiro SP).

20h15: Central Terço dos Homens (ao vivo)

Boletim jornalístico sobre a romaria.

20h30: Missa de Aparecida (Santuário Nacional – abertura da Romaria)

Preside Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo de Juiz de Fora (MG) e referencial da CNBB para o Terço dos Homens.

19/2 (sábado)

6h: Terço de Aparecida (Reapresentação)

8h: Central Terço dos Homens (ao vivo)

Presença de jornalistas da TV Aparecida para entrevistas e boletins da movimentação da romaria

9h: Missa Solene (Santuário Nacional)

Preside Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida

10h30: Sábado no Santuário (Especial Terço dos Homens)

12h45: Central Terço dos Homens

Boletim jornalístico sobre a movimentação da romaria

13h: Devotos Mirins Show

13h30: Conectados pela Fé (ao vivo)

14h: Terço Solene e Consagração a Nossa Senhora

No altar central do Santuário, com participação de Missionários Redentoristas, padre Antonio Maria e membros do movimento do Terço dos Homens

15h30: Sábado com Maria (ao vivo)

20h: “Oração que transforma” (Especial – Santuário)

Cada mistério do Terço será refletido em sintonia com a prática cristã dos homens e suas famílias. Participam desse momento oracional os Missionários Redentoristas, entre eles, Irmão Alan Patrick Zuccherato, Padre Eduardo Catalfo, Padre José Luiz Queimado, Padre Camilo Júnior e Padre Mauro Vilela. E também os apresentadores Padre Antonio Maria e Mariangela Zan, que farão apresentações musicais, os organistas do Santuário e músicos da banda da TV Aparecida.

20/2 (domingo)

8h: Missa de Aparecida (Envio dos homens do Terço – Santuário)

Preside o Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes

9h: Terra da Padroeira (Especial Terço dos Homens – ao vivo)

Origem do evento

O Movimento do Terço dos Homens teve início em 1936, no Estado de Sergipe. A romaria ao Santuário nasceu de uma proposta de devotos de Campestre (MG). A primeira peregrinação aconteceu em 1º de maio de 2009 e foi crescendo em número de pessoas nos anos seguintes. Atualmente é uma das maiores romarias ao Santuário de Aparecida. Este ano, o Terço dos Homens terá como tema “Caminhar com Maria para viver e crescer em comunidade” e lema “Na Casa da Mãe, renovamos o compromisso missionário”.

