TV Aparecida garante o 3º lugar em sua programação de fim de semana

No último domingo (15/08) a TV Aparecida alcançou ótimos índices de audiência com a “Missa de Aparecida Matutina” e o programa sertanejo “Terra da Padroeira”. Segundo dados consolidados da Kantar Ibope Media, ambos ocuparam a terceira colocação entre as emissoras abertas na Grande São Paulo.

A “Missa de Aparecida Matutina”, exibida das 07h59 às 09h01, obteve média de 1,27 ponto de audiência, com pico de 1,66, share de 5,17 e alcance de 1,78 ponto. A celebração, presidida pelo Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, - na qual a Igreja celebrava a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora - cravou o 3º lugar na média geral. A Missa alcançou 158.035 telespectadores na praça paulistana.

E o “Terra da Padroeira”, no ar entre 09h01 às 11h59, obteve média de 0,78 ponto de audiência, pico de 1,54, share de 2,40 e alcance de 3,11 pontos. No momento do pico, a atração sertaneja, apresentada por Kleber Oliveira e participação de Tonho Prado e Menino da Porteira, chegou a ficar na 3ª posição. Já na média geral, a produção ficou em 5º lugar, com alcance de 284.456 telespectadores na praça paulistana. As atrações do programa neste dia foram os artistas Carreiro & Capataz, Jota Viola & Vinícius, Cleiton e Cleber, Ivan Lobo e Vitor César.

Vera Jardim/Asimp