TV Aparecida inicia sua programação especial da Semana Santa  

Celebrações, procissões, musical, filmes e jornalismo são os destaques

A TV Aparecida inicia no domingo (10/4) a sua tradicional programação de Semana Santa. Serão várias transmissões diárias de momentos litúrgicos, direto do Santuário Nacional de Aparecida (SP), do Vaticano (Roma), de São João Del Rei (MG) e do Santuário do Bom Jesus da Lapa (BA). A emissora ainda terá em sua grade filmes inéditos, jornalismo e o musical “Fortes na Fé”.

No domingo (10/4) será transmitida, em três horários, a Missa de Ramos, diretamente do Santuário Nacional: às 8h, 12h e 18h. No mesmo dia, às 15h, vai ao ar o “Terço da Divina Misericórdia”, direto de Bom Jesus da Lapa, na capital baiana da fé, que vai acontecer em três domingos: Ramos, Páscoa e da Divina Misericórdia.

Na Sexta-feira Santa (15/4), às 16h30, vai ao ar o especial “Fortes na Fé Musical”, projeto que traz uma apresentação inédita com canções temáticas em torno da espiritualidade deste dia, interpretadas pelos Missionários Redentoristas. Às 22h30 será exibido o filme inédito “Apóstolo Pedro e a Última Ceia”, na sessão Cinema da Fé.

Já no sábado (16/4), às 22h30, a emissora exibe mais um filme inédito: “Rei Davi”, no Cinema da Fé.

A novidade neste ano na programação de Semana Santa é a transmissão ao vivo, pela primeira vez na TV Aparecida, de duas procissões: a do Senhor Morto, na sexta-feira da Paixão (15/4), às 18h, e a da Ressurreição, no domingo de Páscoa (17/4), às 6h30. Ambas acontecerão no Santuário Nacional.

O jornalismo também estará presente com a “Central da Paixão”, trazendo links ao vivo do Santuário Nacional durante as celebrações.

E na Sexta-feira Santa, às 20h, direto de São João Del Rei, terá a cobertura da tradicional Cerimônia do Descendimento da Cruz, transmitida ao vivo da cidade mineira.

Também haverá celebrações especiais direto do Vaticano, a Missa do Crisma (14/4), Celebração Paixão do Senhor (15/4), a bênção Urbi et Orbi e a Missa de Páscoa (17/4).

Confira a grade completa da programação especial da TV Aparecida:

Domingo (10/4) - Domingo de Ramos

8h: Procissão e Missa de Ramos, com Dom Orlando Brandes - Arcebispo de Aparecida (Santuário Nacional)

12h e 18h: Missa de Ramos (Santuário Nacional)

15h: Terço da Divina Misericórdia (Santuário do Bom Jesus da Lapa-BA) 15h30: Filme “40 Noites” - Cine Família

Quinta-feira -(14/4) - Ceia do Senhor

6h45: Celebração “A Caminho da Ceia do Senhor” (Santuário Nacional)

9h: Missa do Crisma, com Dom Orlando Brandes - Arcebispo de Aparecida (Santuário Nacional)

11h45: Central da Paixão

12h: Catequese Missionária (Santuário Nacional)

19h40: Central da Paixão

20h: Missa da Ceia do Senhor, com Dom Orlando Brandes - Arcebispo de Aparecida (Santuário Nacional) 21h30: Celebrando o Mistério Pascal

Sexta-feira (15/4) - Paixão do Senhor

6h45: Ofício da Paixão (Santuário do Bom Jesus da Lapa-BA)

9h: Meditação da Via-Sacra (Santuário Nacional)

11h45: Central da Paixão

12h: Sermão das Sete Palavras (Santuário Nacional)

14h30: Central da Paixão

15h: Celebração da Paixão, com Dom Orlando Brandes - Arcebispo de Aparecida (Santuário Nacional)

16h30: Fortes na Fé Musical, com os Missionários Redentoristas

18h: Procissão do Senhor Morto (Santuário Nacional)

20h: Central da Paixão (São João Del Rei-MG)

20h30: Cerimônia do Descendimento da Cruz (São João Del Rei-MG)

22h30: Filme inédito: “Apóstolo Pedro e a Última Ceia” - Cinema da Fé

Sábado (16/4) - Sábado de Aleluia

6h45: Ofício das Sete Dores de Nossa Senhora (Santuário do Bom Jesus da Lapa-BA)

8h50: Central da Paixão 9h: Celebração das Dores de Nossa Senhora (Santuário Nacional)

12h: Ofício de Nossa Senhora

14h: Hora Mariana (Basílica Histórica)

16h30: Filme “Jesus - Parte 1” - Cinema da Fé

19h20: Central da Paixão

20h: Vigília Pascal, com Dom Orlando Brandes - Arcebispo de Aparecida (Santuário Nacional)

22h30: Filme inédito: “Rei Davi”- Cinema da Fé

Domingo (17/4) - Domingo de Páscoa

6h30: Procissão da Ressurreição (Santuário Nacional)

8h: Missa de Aparecida de Páscoa, com Dom Orlando Brandes - Arcebispo de Aparecida (Santuário Nacional)

12h e 18h: Missa de Aparecida (Santuário Nacional)

15h: Terço da Misericórdia (Santuário do Bom Jesus da Lapa-BA)

15h30: Filme “Jesus - Parte 2” - Cine Família

Segunda a sexta-feira (18/4 a 22/4) - Oitava de Páscoa

6h45, 9h, 12h e 18h: Missa de Aparecida

Domingo (24/4) - Domingo da Divina Misericórdia

15h: Terço da Misericórdia (Santuário do Bom Jesus da Lapa-BA)