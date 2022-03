TV Aparecida transmite quatro horários de Missas na Quarta-feira de Cinzas

A quarta-feira de Cinzas (2/3) abre o período da Quaresma na Igreja Católica. Nesse dia, a TV Aparecida exibirá quatro Missas. As três primeiras celebrações acontecerão no Santuário Nacional de Aparecida, nos horários de 6h45, 9h e 12h. Já a Missa das 18h será na Basílica Histórica.

A celebração das 9h será presidida por Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida. Nessa celebração, assim como as demais no dia em Aparecida (SP), haverá a imposição das cinzas sobre a cabeça dos fiéis. O ato simboliza a vontade de as pessoas seguirem no caminho correto do cristianismo, da disposição em converterem-se e de reconhecimento da mortalidade, que necessita da graça divina para perdoar os pecados.

E após a Missa das 9h, a emissora exibirá um vídeo, produzido pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), para oficializar o lançamento da Campanha da Fraternidade de 2022. O conteúdo será transmitido simultaneamente pelas emissoras de expressão católica.

Este ano, a Campanha tem como tema "Fraternidade e Educação" e o lema é "Fala com Sabedoria, Ensina com Amor" (Pr 31,26).

Vera Jardim/Asimp