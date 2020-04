TV Canção Nova transmite celebrações da Semana Santa 

A TV Canção Nova traz uma programação especial para a Semana Santa, com transmissões de Roma e de Cachoeira Paulista (SP). A partir deste fim de semana, os fiéis poderão acompanhar a missa do Domingo de Ramos, às 6h (horário de Brasília), presidida pelo Papa Francisco; e às 9h e 12h do Santuário do Pai das Misericórdias.

Na quarta-feira (08/04), a TV exibirá, às 18h, o tradicional “Sermão das Sete Palavras”. Os destaques da quinta-feira (09/04) são: a Missa da Ceia do Senhor, de Roma, às 13h (horário de Brasília), e de Cachoeira Paulista (SP), às 20h, e a Hora Santa do Getsêmani, às 15h. A “Celebração da Paixão do Senhor”, com o papa, será transmitida às 13h, na Sexta-feira Santa; e no Santuário do Pai das Misericórdias, às 15h. À noite, o telespectador poderá fazer a meditação da via-sacra com a Canção Nova, às 20h30, e com o papa Francisco, às 22h30. No sábado (11/04), às 16h, tem a Vigília Pascal, transmitida de Roma, e às 20h, direto da Canção Nova. Na manhã do Domingo de Páscoa, às 6h, o papa Francisco dará a Bênção Urbi Et Orbi e, no decorrer do dia, serão transmitidas as missas do Santuário do Pai das Misericórdias: às 7h30, 12h e 15h.

Também faz parte da programação da TV CN, nesse tempo, as palestras e os momentos de oração do Acampamento Semana Santa, que acontecerá em Cachoeira Paulista (SP) sem público.

