Vamos começar tudo outra vez?

Tenha a coragem de recomeçar, se você deseja ter um ótimo dia! A Palavra de Deus diz: “esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3,13-14).

Cada recomeço nos dá a chance de uma nova direção; e cada direção escolhida coloca diante de nós inúmeras possibilidades que nos levam à novas escolhas. A vida é esse constante movimento, e não podemos estacionar para continuarmos vivendo, é preciso recomeçar sempre.

Aprenda a começar novamente, mesmo não sendo fácil

Porém, recomeçar nem sempre é fácil, por isso, é importante você ter a certeza de que não está sozinho. Aquele que sonhou com você, antes mesmo de sua existência, estará ao seu lado, dando-lhe a força necessária a cada instante. Portanto, coragem!

Já está provado: quem consegue passar pelas situações de conflitos e perdas, com humildade e paciência, amadurece e cresce como pessoa.

Não se dê por vencido

Portanto, se você está passando pela provação, não desanime, pois certamente essa dor é uma oportunidade de aprendizado e você não vai recomeçar do zero, sua história, que é marcada pelas lutas e vitórias, é sua maior riqueza além disso, apoiado nela, você pode construir um futuro feliz.

Permita-me dar a você este conselho: não se dê por vencido! As promessas de Deus para sua vida hão de se cumprirem no tempo d’Ele e do jeito que for melhor para você. Para Deus tudo é possível, peça a Ele que renove, hoje, a sua esperança e lhe ajude a dar os passos certos na direção que lhe conduzirá à vitória.

Oração

“Senhor, saber que estás comigo traz a esperança de volta à minha alma. E eu me decido, neste dia, a recomeçar. Tenho deixado de lado os meus sonhos e, muitas vezes, me esqueço até de viver, me esqueço de que sou Tua filha amada e de que posso contar Contigo. Senhor, renova a minha confiança e conduz os meus passos. Preciso só de Ti!”