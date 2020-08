ABC Covid sai às ruas de Tamarana para reforçar alerta sobre novo coronavírus

Uma nova linha de atuação do Sistema ABC Covid começou no sábado (08), quando uma ronda de conscientização sobre os cuidados contra o novo coronavírus ganhou as ruas de Tamarana.

A ação, batizada de ABC Covid na Rua, será realizada diariamente, inclusive durante a noite e aos fins de semana. O prefeito Beto Siena e a secretária municipal de Saúde, Dalva Siena, estiveram no lançamento da iniciativa.

O intuito é reforçar constantemente para a população quais são as medidas para se proteger da Covid-19 (entre elas, o uso correto da máscara, a higienização das mãos e a importância do distanciamento social).

Formada por servidores da Secretaria municipal de Saúde, a equipe da ronda de conscientização é transportada em uma Kombi caracterizada de amarelo e azul, cores da bandeira do município. O veículo conta com giroflex e é adesivado com mensagens do ABC Covid.

Campanha pela economia local

Além de continuar a trabalhar pela saúde dos munícipes, a Prefeitura de Tamarana está preocupada com a saúde financeira da cidade. Por isso, também neste sábado, houve panfletagem de uma campanha lançada em parceria entre a administração municipal e a Associação Comercial e Industrial de Tamarana (Acit).

Foram produzidos cinco mil panfletos que destacam a importância de o tamaranense optar em consumir na economia local. O conteúdo ainda salienta cuidados de higiene e distanciamento no comércio, além de informar que, através do programa Nota Paraná, as notas fiscais das compras podem ser doadas para colaborar financeiramente com a Apae de Tamarana e o Projeto Solipar.

Lojistas interessados em ter o material para distribuir a seus clientes estão convidados a entrar em contato com a prefeitura pelo telefone 3398-1947.

Quatro novos casos

Atualmente, são 10 casos ativos de Covid-19 entre moradores de Tamarana (ao todo, 22 confirmados desde o início da pandemia, em março). O número aumentou nas últimas horas, já que a Secretaria municipal de Saúde teve mais quatro confirmações neste sábado. Os novos pacientes infectados foram orientados para o isolamento domiciliar.

Pessoas que devem realizar o isolamento domiciliar e ainda tem dúvidas a respeito de como praticá-lo podem acessar este guia do Secretaria da Saúde do Paraná: http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha/Pagina/GUIA-DO-ISOLAMENTO-DOMICILIAR

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT