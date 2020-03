Ação entre amigos do HU/UEL arrecada doações para confecção de máscaras e uniformes

A enfermeira Flávia Meneguetti Pieri, professora do Departamento de Enfermagem, do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da Universidade Estadual de Londrina, da área de infectologia, iniciou na última sexta-feira (20) campanha entre amigos em busca de costureiras voluntárias para confeccionar máscaras de tecido, para o Hospital Universitário de Londrina (HU/UEL).

Mesmo ciente que este tipo de máscara não protege contra o coronavírus, a ação tem por objetivo ajudar dentro dos ambientes hospitalares para os casos de pacientes e acompanhantes em estados gripais e/ou pneumonias por outros vírus. "Vale lembrar, que estamos entrando no período sazonal destes agravos. Com isso, a procura por atendimento vem aumentando em unidades hospitalares e também de pronto atendimento", explica a enfermeira.

Prevenção - Flávia Pieri também esclarece que não está faltando material de proteção individual dentro do HU/UEL. "É uma medida preventiva em caso de um pico muito elevado do COVID-19 dentro do hospital", pontua. A ideia da campanha foi repassada por ela para alguns grupos e deu tão certo que rapidamente as costureiras voluntárias abraçaram a causa e as doações se diversificaram.

Segundo Flávia, a iniciativa foi muito bem recebida pela comunidade de Londrina: "Já temos cadastradas cerca de 100 costureiras voluntárias que farão a confecção dentro da própria casa ou em empresas". Ela adiantou que até o final da semana a expectativa é entregar para o HU/UEL 2.500 máscaras, 600 aventais e 500 camisolas. "Mas nossa meta é maior ainda, com o que recebemos de ajuda em tecido, vamos confeccionar mais dois mil uniformes de trabalho, dois mil pijamas (tamanho P,M e G) e mais 500 camisolas", comemora. Ela explica que as doações vão beneficiar pacientes e servidores do hospital.

Da parte do Hospital Universitário houve a doação de rolos de tecidos que viabilizaram parte das confecções das máscaras teciduais, aventais e camisolas. A empresa Sercomtel também colaborou com a doação de mais tecidos. A empresa FG Brindes, de Londrina, assumiu o corte e a distribuição para as costureiras voluntárias das 2.500 máscaras. Vale destacar, que muitas microempresas têxteis e de embalagens estão entrando em contato com o HU para apoiar a campanha, disponibilizando o corte das peças e mão-de-obra profissional para as costuras.

Para cumprir a meta estimada, conforme Flávia, ainda falta a doação de aviamentos como linha e botões. Quem quiser fazer uma doação pode fazer contato pelo telefone (43) 3371-2671, na diretoria Administrativa do HU/UEL.

Confira a lista do que pode ser doado:

Tecido de brim na cor laranja (preferência) para confecção de avental;

Tecido cretone percal azul claro (preferência) para uniforme privativo;

Tecido cretone percal branco (preferência) para pijama;

Tecido cretone percal branco (preferência) para camisola;

TNT para as toucas;

Linha 100% sintética;

Botão para os pijamas (quatro mil botões);

Arame para máscara descartável;

Sapato de uso hospitalar;

Corte das peças;

Facção;

Mão-de-obra de costureiras profissionais (com máquina overloque e interloque);

Mão-de-obra de costureiras de casa.

(Com informações da Assessoria de Imprensa do HU/UEL).