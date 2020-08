ACIL, CMTU e Prefeitura se unem em entrega de kits de higiene para prevenção da Covid-19

A ACIL, o Núcleo de Farmácias de Manipulação do Programa Empreender/ACIL, a Prefeitura de Londrina e a CMTU, em ação conjunta, montaram cerca de mil kits de higiene que serão entregues a usuários do transporte público nesta quinta-feira (20), a partir das 10h30, no Terminal Urbano do Vivi Xavier, na região Norte da cidade.

Os kits são compostos por álcool gel e duas máscaras de proteção, itens de extrema importância no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Para Fernando Moraes, presidente da ACIL, levar condições de segurança às pessoas é uma das principais formas de cooperar neste momento. “Precisamos fazer a nossa parte e ter em mente que, através de pequenas ações podemos fazer a diferença e evitar que essa doença se prolifere”, afirma. Ele acrescenta que o local, escolhido para a entrega, é bastante propício, já que, as pessoas que passam por ali, em sua maioria, são as que precisam sair de casa para trabalhar.

"Nós queríamos fazer algo neste momento e nada melhor do que unir forças para alcançar o maior número de pessoas possível”, conta Kenia Bennemann, membro do Núcleo de Farmácias de Manipulação, que fez a doação do frasco com álcool em gel. Para ela, a ação ajuda também na conscientização da população sobre a importância dos cuidados necessários para combater o vírus.

“É a união da cidade em prol de evitar que as pessoas se contaminem pela Covid-19. A distribuição das bisnagas se somam a outras ações de higienização que estamos desenvolvendo desde o início da pandemia”, afirma Marcelo Cortez, presidente da CMTU.

Asimp/ACIL