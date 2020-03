Alunos de CMEI de Tamarana vão às ruas para combater a dengue

Pequenos estudantes do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Criança Esperança visitaram ruas do Jardim Juny, em Tamarana, para uma ação de combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue.

O grupo saiu pela vizinhança para coletar resíduos descartados indevidamente em vias públicas como forma de alertar a comunidade quanto aos mais diversos objetos que podem ser criadouros do mosquito da dengue.

A iniciativa foi colocada em prática pelas turmas do P4 matutino e vespertino, das professoras Adriane Lahmann e Jussara Nacira Pratis de Queiroz.

As crianças também conversaram com moradores e entregaram panfletos a respeito do tema. A prática ocorreu na última quinta-feira (27).

Já em sala de aula, as educadoras ainda abordaram a questão com os alunos por meio de explicações sobre a doença, contos e apresentação de imagens.

A atividade teve o apoio da coordenadora do CMEI, Eva Ramiro. Além disso, a Vigilância Sanitária e o setor de Combate a Endemias do município forneceram material explicativo em relação ao assunto.

Casos de dengue

Até sexta-feira (28), haviam sido confirmados 20 casos de dengue em Tamarana em 2020. Além disso, já eram outras 188 notificações de suspeita da doença, das quais 40 tinham sido descartadas e todas as demais seguiam em análise por parte da Secretaria da Saúde do Paraná. Do número total de notificações (208), 167 são de pessoas que residem no município. Os números são da Secretaria municipal de Saúde.