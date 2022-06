AML volta a realizar Simpósio Homeopático de forma presencial

A Associação Médica de Londrina (AML) volta a realizar, este ano, de forma presencial, o Simpósio de Releituras de Matérias Médicas e Encontro de Turmas do CEHL (Centro de Especialização em Homeopatia de Londrina), que chega em sua quinta edição. O encontro será de 16 a 18 de junho, na sede da AML (Avenida Harry Prochet, 1055) e trará à cidade os presidentes da Associação Médica Homeopática Brasileira, Luiz Darcy G. Siqueira, e da Associação Médica Homeopática do Paraná, Luiz Alberto Fischer Abramides. As inscrições estão abertas e devem ser feitas no endereço eletrônico www.cehl.com.br.

Durante a pandemia, o evento continuou sendo realizado, mas de forma online. Nele, são apresentados os trabalhos de especialização em homeopatia realizados pelos alunos médicos e médicos veterinários do CEHL, que é uma das 14 escolas homeopáticas do país credenciadas pela Associação Médica Homeopática Brasileira. O simpósio será finalizado com a cerimônia de formatura dos profissionais.

A médica homeopata, da diretoria da AML e secretária do Departamento de Homeopatia da entidade, Rosana Nechar, destaca a importância do evento para a área. “Estamos bem felizes em retomar os encontros presenciais da AML neste evento, que reunirá médicos de várias regiões do Brasil, entre homeopatas, professores e estudantes de Homeopatia. Teremos palestras com profissionais gabaritados, além de confraternização com homeopatas formados pelo CEHL em turmas anteriores, atuantes em cidades do Paraná e outros estados. Reuniremos arte, cultura, degustação e muita interação”, informa ela.

A cerimônia de abertura do Simpósio será às 19 horas, seguida de palestra sobre Epistemologia da Homeopatia, com o reconhecido médico homeopata Ruy Madsen, de Campinas - SP. O dia 17 todo, a partir das 9 horas, será dedicado à apresentação de metodologias e releituras de matérias médicas, finalizando, por volta das 20 horas, com um happy hour musical, no qual se apresentarão médicos músicos.

No dia 18, a manhã começa com a programação “Rota do Café”. Os participantes do simpósio farão uma visita ao Museu Histórico, acompanhada de palestra de Ruy Madsen sobre a família botânica das Rubiaceas, destacando os medicamentos homeopáticos advindos dessa família, incluindo o Coffea Cruda, originário do café.

No período da tarde, haverá mais apresentações de monografias, interferências teatrais e interações com especialistas formados em outras turmas do curso de especialização do CEHL. O evento se encerra com a formatura da turma atual e jantar de confraternização.

Benê Bianchi/Asimp